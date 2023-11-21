Автомобили американского происхождения охватили 14% октябрьского рынка подержанных авто.

За октябрь в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, произведенных в Соединенных Штатах Америки. Как сообщает "Укравтопром", это составляет 14% от всех подержанных авто в октябре.

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества составляют машины с бензиновыми двигателями - 42%; электромобили почти 38%; гибридные авто и авто с ГБО имеют по 7%; дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

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Tesla Model 3 - 433 авто; Tesla Model Y - 226 авто; Tesla Model S - 192 авто; Ford Escape - 182 авто; Jeep Cherokee - 170 авто.

Средний возраст американских авто с пробегом, которые в октябре 2023 года пополнили украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.

Украинский рынок автомобилей

За октябрь украинский автопарк пополнили 1792 гибридных легковых авто, что стало рекордным показателем за последние почти два года. При этом доля новых авто в этом количестве тогда составляла 59%.

В течение октября украинцы приобрели более 1300 легковых авто, ввезенных из Китая. Так, автомобили китайского происхождения охватили 15% октябрьского рынка новых легковушек.

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