Лидером октябрьского рынка в сегменте новых легковых гибридов стал Nissan Qashqai.

В октябре автопарк Украины пополнили 1792 гибридных легковых авто, что является рекордным показателем за последние 22 месяца.

Как сообщает "Укравтопром", доля новых авто в этом количестве составляла 59%. Отмечается, что в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Nissan Qashqai - 207 авто. Второй результат у Toyota RAV-4-151 автомобиль. Третье место занимает Toyota Corolla Cross - 102 автомобиля.

При этом в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US - 58 авто. Также в лидерской тройке: Toyota Prius - 53 авто и Ford C-Max - 50 авто.

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Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковушек (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. авто с пробегом).

Гибридное авто

Высокоэкономичное авто, которое движется благодаря системе "электродвигатель-двигатель внутреннего сгорания", потребляя как топливо, так и заряд электроаккумулятора. Главное преимущество гибридного автомобиля - уменьшение потребления горючего и вредных выбросов.

Украинский рынок авто - последние новости

По состоянию на начало ноября 2023 года сообщалось, что в Украине растет спрос на спецавтомибили. С начала 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился на 9,1 тыс новых машин. Это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Позже также сообщалось, что с начала этого года украинский авотопарк пополнился почти 28,7 тыс. электрокаров. В Украине за год почти в три раза увеличился спрос на электромобили.

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