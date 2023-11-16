Автомобили китайского происхождения охватили 15% октябрьского рынка новых легковушек.

В течение октября украинцы приобрели 1306 легковых авто, ввезенных из Китая. Из этого количества: 878 новых и 428 подержанных авто.

Как сообщает "Укравтопром", автомобили китайского происхождения охватили 15% октябрьского рынка новых легковушек.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили-84%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 - 365 ед.;

Toyota BZ4X - 65 ед.;

Honda E - 63 ед.;

Volkswagen ID.6 - 44 ед.;

MG HS - 29 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 - 159 ед.;

Honda E - 39 ед.;

Volkswagen ID.6 - 37 ед.;

Toyota BZ4X - 35 ед.;

Geely Emgrand 7 - 19 ед.

Украинский рынок авто - что известно

С января по июнь 2023 года украинцы приобрели почти пять тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. За этот период украинцы приобрели 3,1 тыс. новых и 1,8 тыс. подержанных автомобилей. Всего в первом полугодии этого года автомобили китайского происхождения охватили 79% украинского рынка электромобилей.

В ноябре стало известно, что с начала этого года украинский парк электромобилей пополнился почти 28,7 тыс. электрокаров, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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