Ограничения, без полного закрытия входа, могут вводить при большом пассажиропотоке во избежание скоплений.

Киевский метрополитен предупредил о возможных ограничениях входа пассажиров на станции в часы пик.

Об этом говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать карантинные меры.

«Напоминаем, что во избежание скоплений в вестибюлях, в пиковые часы станции могут ограничиваться на вход (не закрытие). Просим, по возможности, учитывать при планировании поездок», - говорится в сообщении.

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Автор: Инна Андалицкая