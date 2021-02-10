Синоптик назвала дату, когда морозы покинут Украину

По ее словам, скоро страну ждет незначительная оттепель - морозы начнут отступать.

Синоптик спрогнозировала потепление / Фото ua.depositphotos.com

Более недели в Украине бушует непогода, большинство городов заметает снегом, на дорогах - гололед. Такая погода продержится до конца февраля.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Gazeta.ua.

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"Ждем подряд еще два циклона. Первый будет менее активен. А 12-13 февраля - более сильный. В западных и северных областях прогнозируем сильные снегопады. В центральных и восточных областях будет мокрый снег, на юге - дождь. Не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду. В большинстве областей даже метели",- рассказала она.

Холоднее всего будет после 15 февраля. По словам синоптика, снегопады прекратятся, но по всей территории страны ударят морозы. На севере и западе столбики термометров будут опускаться до -18°, местами до -24°.

С 20 февраля морозы начнут отступать. Можно ждать незначительную оттепель.

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