Синоптик назвала дату, когда морозы покинут Украину

14:12, 10 февраля 2021
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По ее словам, скоро страну ждет незначительная оттепель - морозы начнут отступать.

Синоптик спрогнозировала потепление / Фото ua.depositphotos.com
Синоптик спрогнозировала потепление / Фото ua.depositphotos.com

Более недели в Украине бушует непогода, большинство городов заметает снегом, на дорогах - гололед. Такая погода продержится до конца февраля.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Gazeta.ua.

В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы

"Ждем подряд еще два циклона. Первый будет менее активен. А 12-13 февраля - более сильный. В западных и северных областях прогнозируем сильные снегопады. В центральных и восточных областях будет мокрый снег, на юге - дождь. Не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду. В большинстве областей даже метели",- рассказала она.

Холоднее всего будет после 15 февраля. По словам синоптика, снегопады прекратятся, но по всей территории страны ударят морозы. На севере и западе столбики термометров будут опускаться до -18°, местами до -24°.

С 20 февраля морозы начнут отступать. Можно ждать незначительную оттепель.

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Автор: УНИАН

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