Синоптик назвала дату, когда морозы покинут Украину
По ее словам, скоро страну ждет незначительная оттепель - морозы начнут отступать.
Более недели в Украине бушует непогода, большинство городов заметает снегом, на дорогах - гололед. Такая погода продержится до конца февраля.
Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Gazeta.ua.
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"Ждем подряд еще два циклона. Первый будет менее активен. А 12-13 февраля - более сильный. В западных и северных областях прогнозируем сильные снегопады. В центральных и восточных областях будет мокрый снег, на юге - дождь. Не обойдется без гололеда, налипания мокрого снега и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду. В большинстве областей даже метели",- рассказала она.
Холоднее всего будет после 15 февраля. По словам синоптика, снегопады прекратятся, но по всей территории страны ударят морозы. На севере и западе столбики термометров будут опускаться до -18°, местами до -24°.
С 20 февраля морозы начнут отступать. Можно ждать незначительную оттепель.
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