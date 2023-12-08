Даже сегодня до конца дня эксплуатировать его опасно.

В Киевской городской госадминистрации прокомментировали состояние тоннеля и причины закрытия движения поездов метро на участке синей ветки.

О ситуации в эфире "Киев24" рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. "Мы надеялись, что сможем эксплуатировать эту ветку до конца дня, но к сожалению, обследования, делающие буквально с понедельника-воскресенья, указывают, что даже сегодня до конца дня эксплуатировать этот тоннель опасно. Поэтому нами принято решение о том, чтобы прекратить движение поездов от сатнции "Лыбедская" до "Теремков", - отметил он.

По его информации, для обеспечения пассажироперевозок сейчас налаживают работу наземного общественного транспорта, который будет дублировать метро на указанном участке.

Видео дня

"Там будет два временных, на время ремонта, маршруты - троллейбусный и автобусный. Это будут большие автобусы, мы хотим сделать движение с интервалом в 1-2 минуты. И это будет троллейбусный маршрут с интервалом 3-5 минут", - сказал Поворозник.

Он сообщил, что на участке, который закрывают, происходит разрушение тоннеля. "Там по сути нужно будет разрыть один из тоннелей и часть этого тоннеля заменить. Это как раз в районе реки Лыбидь. Строилось это в 2008-2010 году. Там и во время строительства были соответствующие проблемы - утопился под плавунами проходческий щит. Строительство делалось там больше в ручном режиме, не автоматизировано. Сейчас это дается в знаки. Сейчас надо будет разрыть участок, залегание там где-то 8-5 метров глубины, выделить тот участок, который пропускает воду", - прокомментировал он.

По словам представителя КГГА, на поверхности, над линией метро, возле Демеевского рынка некоторые МАФы непригодны для использования, потому что пошла деформация грунта сверху.

"Там давит вода непосредственно на стенки тоннеля и соответственно идет деформаця тоннеля. Он трескается, просачивается вода и тем самым разрушается. И когда идет поезд, то происходит вибрация, которая только помогает разрушению. Поэтому принято было решение закрывать в срочном порядке", - сказал Поворозник.

По его словам, финансирование работ будет осуществляться из бюджета Киева. Но о стоимости работ пока говорить рано, потому что сейчас только определяют, каким образом там осуществить отпоавидные ремонтные работы.

Схемы движения временных маршрутов

В пресс-службе КГГА сейчас информируют об организации перевозок пассажиров. Отмечается, что от станции "Теремки" до станции "Лыбедская" будет курсировать наземный транспорт, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро

"Временный автобусный маршрут №2м "Кибернетический центр – ст. м." Теремки "– ст. м."Лыбедская". На нем будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин. Временный троллейбусный маршрут №43к "Кибернетический центр – ст. м."Лыбедская". Будет работать 20 троллейбусов с интервалом в 3 мин.",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что путь автобусного маршрута №38 удлиняется до ст. м. "Лыбедская". Будет работать 5 автобусов с интервалом в 17 мин.

Движение троллейбуса № 50 "ул. Милославская – ст. м." Лыбедская " временно прекращается. Но на троллейбусном маршруте №50к" ул. Милославская – пл. Дарницкая " увеличивается количество подвижного состава. Будет работать 10 троллейбусов с интервалом в 9 мин. Усиление работы этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую, объясняют в КГГА.

Закрытие метро в Киеве: что известно

Напомним, что сегодня было перекрыто движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки". Запланированные работы должны были начаться завтра, однако тоннель уже начало подтапливать водой.

По предварительным расчетам, работы продлятся около 6 месяцев. Специалисты должны провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания, а уже потом провести соответствующие восстановительные работы.

Вас также могут заинтересовать новости: