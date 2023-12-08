Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

В киевском метро уже остановлено движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" Оболонско-Теремковской линии.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации в своем Telegram-канале в 13:49. Отмечалось, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

"Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей. Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Лыбедская", - говорится в сообщении.

Тем временем в сети появилось видео, на котором можно увидеть потоки воды на рельсах метро. Отмечается, что произошла разгерметизация тоннеля.

Ремонт в метро Киева: что известно

Как сообщал УНИАН, утром КП "Киевский метрополитен" сообщил о необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Движение поездов на участке Оболонско-Теремковской линии планировали остановить с 9 декабря.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

Отмечалось, что станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

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