На западное направление в период новогодних и рождественских праздников пришлось 44% пассажиропотока "Укрзализныци".

В период новогодних и рождественских праздников с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года наибольшим спросом среди пассажиров пользовались поезда "Лисичанск - Ужгород" и "Днепр - Трускавец".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что западное направление стало самым популярным среди украинцев в праздничный период - на него пришлось 44% пассажиропотока "Укрзализныци".

Согласно сообщению, объемы перевозок до рекреационных зон Карпат увеличились даже по сравнению с "доковидным" периодом 2019/2020 годов. В частности, по станции Татаров (Буковель) пассажиропоток вырос на 280%, по станции Яремче - 56%, Ясиня - чуть больше, чем на 50%, а по станции Ворохта увеличение составило почти 45%.

Наиболее популярными поездами по количеству перевезенных пассажиров в праздничный период стали: № 45/46 Ужгород - Лисичанск (47,2 тыс. пасс.); № 41/42 Днепр - Трускавец (33,6 тыс. пасс.); № 55/56 Киев - Рахов (29,1 тыс. пасс.); № 135/136 Одесса - Черновцы (24,8 тыс. пасс.); № 122/121 Николаев - Киев (24,6 тыс. пасс.).

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Также "Укрзализныця" определила топовые поезда по абсолютному показателю населенности (95-100%): поезд № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 71/72 Киев - Запорожье, № 45/46 Ужгород - Лисичанск.

Отмечается, что новоназначенные поезда, курсирующие с 12 декабря 2021 года - момента введения нового графика перевозок на 2022 год - также пользовались популярностью.

За почти месяц курсирования следующими поездами воспользовалось такое количество пассажиров: № 55/56 Киев - Рахов (29,1 тыс. пасс.); № 114/113 Львов - Бахмут (19,2 тыс. пасс.); № 68/67 Мариуполь - Львов (14,8 тыс. пасс.); № 59/60 Киев - Чоп (14,2 тыс. пасс.); № 6/5 Мариуполь - Рахов (9,1 тыс. пасс.).

Что предшествовало

В связи с повышенным спросом "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов на период рождественских праздников. По данным компании, около 10 тысяч украинцев встретили Новый год в поездах.

За период новогодних праздников "Укрзализныця" перевезла 1,5 млн пассажиров. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов.

В самый пиковый день, 9 января, компания перевезла 105 тысяч пассажиров.