В связи с повышенным спросом на билеты компания назначила 17 дополнительных поездов на период рождественских праздников.

Более 10 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Это в два раза больше, чем в прошлом году. Так, 2021 год встречали в поездах более 5,4 тыс. украинцев, а самым популярным направлением поездов был западный.

В "УЗ" отметили, что на пиковые даты зимних перевозок (29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года) спрос на железнодорожные билеты увеличился на 20% по сравнению с сезоном 2020/2021 годов.

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"Также наблюдается рост пассажиропотока до железнодорожных станций, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясеня", - пишет пресс-служба компании.

В связи с повышенным спросом "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще на двух поездах удлинен маршрут, а еще четырем увеличена периодичность курсирования.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" по случаю новогодних праздников назначила ряд дополнительных поездов к горнолыжным курортам.

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