В самый пиковый день, 9 января, компания перевезла 105 тысяч пассажиров.

"Укрзализныця" перевезла 1,5 млн пассажиров в период новогодних праздников с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2020-2021 годов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, общая населенность поездов выросла на 11% по сравнению с прошлогодним периодом.

Читайте также"Укрзализныця" назначает дополнительные даты курсирования "Лыжного экспресса""Такие результаты стали возможными благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники, дополнительных рейсов для 5 поездов и удлинению маршрута курсирования 2 поездов", – пишут в пресс-службе.

В самый пиковый день, 9 января, компания перевезла 105 тысяч пассажиров. Для сравнения, пик новогодних перевозок в период 2020-2021 годов пришелся на 3 января – тогда было перевезено 81 тысячу пассажиров.

Отмечается, что положительно на объемы новогодних перевозок повлияли назначенные в новом графике пассажирские поезда и региональные экспрессы. Доля этих поездов в объемах новогодних перевозок составила 14%.

Как сообщал УНИАН, ранее в связи с повышенным спросом "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов на период рождественских праздников. По данным компании, около 10 тысяч украинцев встретили Новый год в поездах.