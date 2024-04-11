Лидером рынка гибридов в сегменте новых легковых авто стал Toyota RAV-4.

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,7 тысяч гибридных легковых авто. Это на 59% больше, чем в прошлом году, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 51%.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4 с количеством в 480 автомобилей. Второй результат у Toyota Camry - 221 авто. Третий по популярности - Nissan Qashqai - 164 автомобиля.

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Кроме того, в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US - 255 авто.

Также в лидерской тройке: Chevrolet Volt - 138 авто и Toyota Prius - 136 авто.

Украинский рынок авто - что известно

В марте 2024 года украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. Средний возраст подержанных машин тогда составлял более 9 лет. Новых коммерческих автомобилей в течение марта было реализовано в количестве более 1 тыс. авто. По сравнению с прошлогодним мартом это больше на 31% и на 3%, чем в предыдущем месяце этого года.

В прошлом месяце отечественный автопарк был пополнен более 4,4 тысячами автомобилей на аккумуляторных источниках питания.

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