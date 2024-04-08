Средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет более 9 лет.

В течение марта украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. После чего идут: дизельные – 25%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 6%; гибриды – 5%. Средний возраст подержанных машин, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

В Топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

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Volkswagen GEN Golf – 1146 ед;

Renault Megane – 969 авто;

Skoda Octavia – 763 ед;

Volkswagen Passat – 653 ед;

Nissan Leaf – 546 ед;

Volkswagen Tiguan – 544 ед;

Nissan Rogue – 523 ед;

Audi Q5 – 477 ед;

Tesla Model 3 – 456 ед;

Audi A4 – 401.

В "Укравтопроме" также отметили, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Украинский рынок авто – что известно

В Украине за март 2024 года было реализовано почти 6,7 тысяч новых легковушек. Это в полтора раза больше чем в прошлом году. При этом чаще всего украинцы покупали японскую марку Toyota.

В течение марта машины с традиционными двигателями охватили более 72% рынка новых легковушек. Это на 2,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

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