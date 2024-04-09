Доля новых машин в регистрациях электрокаров составила лишь 20%.

За прошлый месяц автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания. Относительно прошлогоднего марта спрос на электромобили вырос в 2,3 раза, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях электрокаров составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 4337 авто. Из них: 900 новых авто и 3437 подержанных.

Топ-5 новых электромобилей месяца:

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Volkswagen ID.4 – 207 авто;

BYD Song Plus – 112 ед;

Honda eNS1 – 79 ед;

Honda M-NV – 70 ед;

Nissan Ariya – 68 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 546 авто;

Tesla Model 3 – 456 ед;

Tesla Model Y – 349 ед;

Volkswagen e-Golf – 246 ед;

Tesla Model S – 192 ед.

Предпочтения украинцев на рынке авто

Ранее сообщалось, что в течение марта 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 72% рынка новых легковушек – это на 2,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

В марте отечественный автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек ввезенных из-за рубежа. По сравнению с мартом прошлого года регистрации этих авто увеличились почти в полтора раза.

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