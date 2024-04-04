С начала года украинский автопарк пополнили почти 2,9 тыс. таких автомобилей.

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1056 авто, что по сравнению с прошлогодним мартом больше на 31%. Это также на 3% больше, чем в предыдущем месяце этого года. Об этом сообщает "Укравтопром".

Топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце выглядит следующим образом:

Renault – 370 авто;

MAN – 84 авто;

Citroen – 67 авто;

Peugeot – 64 авто;

Volkswagen – 58 авто.

Отмечается, что всего за первый квартал 2024 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 2,9 тыс. новых машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Украинский рынок авто: что известно

1 апреля стало известно, что в течение марта в Украине было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году. Чаще всего тогда украинцы покупали японскую марку Toyota.

В марте автомобили с традиционными двигателями охватили более 72% рынка новых легковушек, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Также сообщалось, что в марте французский кроссовер Renault Duster стал лидером украинского рынка новых легковых авто.

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