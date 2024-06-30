Военнослужащие могут оставить заявку через специальный онлайн-сервис в случае отсутствия билетов в свободной продаже.

Более 30 000 украинских защитников и защитниц воспользовались сервисом заказа билетов на поезда для военнослужащих с момента его запуска. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что летом увеличивается спрос на билеты. В то же время военнослужащие, а также члены семей раненых (когда последних перевозят медицинскими поездами) в случае отсутствия билетов в свободной продаже могут оставить заявку через специальный онлайн-сервис.

Забронировать билеты возможно на определенный перечень поездов, следующих из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий. Оставить заявку нужно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

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Выкупить забронированный билет можно в кассе вокзала не позднее чем за час до отправления поезда, предъявив кассиру военный билет/удостоверение офицера. Родные раненых военнослужащих должны показать оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также документ, подтверждающий родство 1 степени.

"Укрзализныця" – последние новости

Ранее УНИАН писал, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления. Билеты на поезда доступны на традиционных ресурсах перевозчика.

"Укрзализныця" уменьшает количество пригородных поездов по всей Украине из-за ситуации с энергоснабжением. Пассажирам советуют уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

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