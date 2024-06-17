16 июня услугами перевозчика воспользовались 95 тысяч пассажиров, что стало рекордом с начала года.

В воскресенье, 16 июня, "Укрзализныця" зафиксировала рекорд по перевозке пассажиров. За сутки услугами перевозчика воспользовались 95 тысяч пассажиров. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба компании.

"Фиксируем рекорд! 16 июня "Укрзализныця" перевезла почти 95 тысяч пассажиров. Это наибольшее количество пассажиров, которые в течение одних суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот день путешествовало 46 организованных групп детей к местам отдыха. А самыми популярными направлениями с начала года уже традиционно остаются Киев – Львов, Львов – Киев, Днепр – Киев и Харьков – Киев.

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Украинская железная дорога – последние новости

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом "Интерсити+" №741/742 Киев-Львов. Двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

"Укрзализныця" с 9 июня ускорила поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

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