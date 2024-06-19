Билеты на поезда будут доступны на традиционных ресурсах перевозчика.

Государственная "Укрзализныця" решила назначить дополнительный поезд №115 Киев – Одесса на выходные 22 и 23 июня. Причина – повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что поезд будет отправляться из Киева в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

К тому же назначаем поезд №168/167 Львов – Одесса на 30 июня. Поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19. Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

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Билеты на поезда будут доступны традиционно в приложении "Укрзализныци", на сайте и в чат-боте перевозчика и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" – последние новости

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом "Интерсити+" №741/742 Киев-Львов. Двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

В воскресенье, 16 июня, "Укрзализныця" зафиксировала рекорд по перевозке пассажиров. За сутки услугами перевозчика воспользовались 95 тысяч пассажиров.

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