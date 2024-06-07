В общем пересматривается движение 74 пригородных электропоездов по всей Украине.

"Укрзализныця", которая сообщала об увеличении пассажиропотока, уменьшает количество пригородных поездов по всей Украине из-за ситуации с энергоснабжением. Об этом сообщается в Telegram перевозчика.

"Уменьшаем потребление электроэнергии за счет пересмотра графика движения пригородных электропоездов. Чтобы страна выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. То есть, некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", – отмечается в информации "Укрзализныци".

В то же время там добавляют, что при улучшении ситуации движение пригородных электропоездов будет восстановлено. Пассажирам советуют уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

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Отмечается, что изменения не будут касаться критически важных электричек, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно. "Укрзализныця" приложит максимальные усилия, чтобы сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами", – заявили у перевозчика.

"Укрзализныця" сообщает, что планирует реализовать проекты для генерации электроэнергии. Речь идет о десятках объектов распределенной генерации общей мощностью до 250 МВт. Это позволит частично покрыть потребности в питании объектов критической инфраструктуры "Укрзализныци", а также потребителей по всей Украине, которые подключены к распределительной сети общества.

"Укрзализныця" – последние новости

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом "Интерсити+" №741/742 Киев-Львов, сообщает пресс-служба перевозчика. Двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

Государственная "Укрзализныця" впервые за пять лет проиндексировала стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах стоит 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ - 120 грн (вместо 60 грн).

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