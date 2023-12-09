Журналисты считают, что в целом по приблизительным подсчетам закрытие на ремонт в Киеве угрожает 15 станциям.

Активисты предупреждают о вероятной угрозе, что из-за аварийного состояния через некоторое время на ремонт могут закрыть еще ряд станций Киевского метро. Об этом говорится в материале издания "Информатор".

Утверждается, что речь идет о "Контрактовой площади", "Осокорках" и "Бориспольской". Всего известно о семи участках метро Киева, где есть определенные проблемы. В частности, это перегон между ст. "Героев Днепра" и "Минской", где проседают тоннели. По словам известного киевского активиста, ветерана войны Олега Симороза, это происходит из-за строительства ТРЦ.

"Героев Днепра - трещины на станции в результате незаконного строительства ТРЦ "Оазис" над станцией; Минска - строительство ЖК прям вплотную к станции метро с нарушением ДБН", – сообщил активист.

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Второй проблемный участок – между ст.м. "Почайная" и "Контрактовая площадь". Там также проседают тоннели, нарушен габарит из-за некачественной конструкции тоннелей, указывает Симороз. По его словам, Закрытие грозит трем станциям - между "Почайной" и "Контрактовой площадью" еще есть "Тараса Шевченко".

В 2012 году пожар на ст. м. "Осокорки" раскрыл проблему проседания земли под станцией. Тогда проблему проседания признали на официальном уровне.

"Просадка тоннелей фиксируется также на скачках между "Васильковской" и "Выставочным Центром", а также между ст. м. "Бориспольская" и "Красный Хутор". Между "Осокорками" и "Харьковской", на участке, который также включает "Позняки", проблемны сами туннели из-за низкого качества строительства. Грунтовые воды также штурмуют участок метро от законсервированной ст. "Львовские ворота" к "Золотым воротам", - сказано в материале.

Еще сомнительным с точки зрения безопасности, по данным экспертов, метромост на красной ветке метро. В перечень проблемных можно добавить перегон между "Гидропарком" и "Днепром". Журналисты считают, что в целом по приблизительным подсчетам закрытие на ремонт в Киеве угрожает 15 станциям.

Подтопление метро Киева - детали

8 декабря было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы исследовать приведшее к срочному ремонту "синей" ветки столичного метро.

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