Lotus рассекретил электрический гиперкар мощностью 2 тысячи лошадиных сил (фото)

Гиперкар Lotus Evija оснастили четырьмя электрическими двигателями и аккумулятором емкостью 70 киловатт-часов.

Компания Lotus рассекретила сверхмощный гиперкар. Как сообщает Verge, производство машины под названием Evija начнется в 2020 году. Всего будет выпущено 130 экземпляров автомобиля.

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Цены на новинку будут начинаться от 1,86 млн долларов. Автомобили будут собирать вручную в английском Норфолке, передает Autonews.

Evija оснастили четырьмя электрическими двигателями и аккумулятором емкостью 70 киловатт-часов. Суммарная мощность гиперкара составляет около 2000 лошадиных сил. Таким образом, новинка может стать самым мощным серийным легковым автомобилем. Максимальная скорость гиперкара — более 320 км в час. До «сотни» автомобиль сможет разогнаться менее чем за 3 секунды. Всего водителю доступны пять режимов движения: Range, City, Tour, Sport и Track.

Запас хода у новинки от Lotus составляет 400 километров. Пополнить заряд аккумуляторов на 80% можно всего за 12 минут. На каждой оси установлены адаптивные амортизаторы Multimatic. Масса Evija составляет всего 1680 кг благодаря сверхлегкому монококу из углеволокна. Плюс ко всему автомобиль получил активные аэродинамические элементы и выдвижные камеры вместо традиционных внешних зеркал, что позволит снизить лобовое сопротивление воздуха.

У автомобиля установлены подъемные двери без ручек, которые открываются с помощью брелока. Также машина получила выдвижной спойлер, лазерно-люминофорные фары (ближний и дальний свет) и сплиттер. Водителю доступна медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обновление которой происходит «по воздуху».

Напомним, британский производитель спортивных автомобилей Lotus перешел под контроль китайской фирмы Zhejiang Geely Holding Group, которая также является владельцем шведской марки Volvo. Компания из КНР выкупила у малазийской компании Proton 51% акций Lotus. Остальные 49% принадлежат группе Etika Automotive.