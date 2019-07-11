Британцы представили концепт электрокара Bentley EXP 100 GT (видео)

Электромобиль от Bentley сможет разогнаться до сотни за 2,5 секунды и проехать на одной зарядке до 700 километров.

Британский автопроизводитель Bentley Motors решил отпраздновать 100-летие со дня основания выпуском концепта электромобиля Bentley EXP 100 GT.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Модель призвана показать, как будут выглядеть премиальные электромобили класса Grand Tour в 2035 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дизайне Bentley EXP 100 GT сочетаются черты исторических GT бренда с футуристичными решениями, которые будут более уместны спустя несколько десятков лет. Корпус длиной 5,8 метра и шириной 2,4 метра с панорамной крышей сделан из алюминия и углеволокна.

Двери двухметровой ширины поднимаются вертикально, что позволяют водителю и пассажиру комфортно добраться до своих мест (модель двухместная, но при желании ее можно трансформировать в трехместную). В интерьере используются материалы люкс-класса, включая натуральное дерево, кожу, шерсть, ткань и хрусталь.

Концепт построен на новой платформе Next Generation Traction Drive с четырьмя электродвигателями, которые обеспечивают раздельное управление крутящим моментом на каждом колесе. Мощность установки не называют, но суммарный крутящий момент в 1500 Нм обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды и максимальную скорость на уровне 300 км/ч.

Разработчики обещают, что батарея следующего поколения обеспечит в 5 раз более высокий уровень энергетической плотности. Это позволит проехать от одного заряда до 700 км и зарядить батарею до 80% емкости всего за 15 минут, при весе электромобиля не более 1900 кг.

Фирменный Bentley Personal Assistant с ИИ удовлетворяет все запросы водителя и пассажиров (температура, запах, музыка, форма кресел и т.д.) на основе биометрических показателей (пульс, давление, направление взгляда и т.д.) вплоть до того, что способен полностью взять управление автомобилем на себя.

О выпуске серийной версии электромобиля Bentley EXP 100 GT речь пока не идет, так что первым массовым электромобилем Bentley станет четырехдверное спорткупе на основе Porsche Taycan. Напомним, что в 2017 году Bentley представил концепт электрического родстера EXP 12 Speed 6eс беспроводной зарядкой батарей.