Специалисты "Укртелекома" прилагают максимум усилий, чтобы максимально быстро проводить ремонтные работы на сети и возвращать услуги абонентам.

По состоянию на утро 11 октября критическая инфраструктура и национальная сеть "Укртелекома" работают.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".

"Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской, Херсонской и части Донецкой и Запорожской областей. Услуги интернета доступны в 84% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты "Укртелекома" прилагают максимум усилий, чтобы максимально быстро проводить ремонтные работы на сети и возвращать услуги абонентам.

"В случае обесточивания, сетевое оборудование работает до полного разряда аккумуляторных батарей или благодаря имеющимся автономным генераторам. Именно благодаря генераторам автономного электропитания, которые есть на многих интернет-узлах "Укртелекома", можно в течение достаточно длительного времени обеспечивать наших абонентов услугами несмотря на отсутствие электропитания", - отметили в пресс-службе

Ракетный обстрел Украины 10 октября: что известно

10 октября российские оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара по территории Украины. Подразделения ПВО уничтожили 46 ракет и 27 беспилотников.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ривне, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня, 11 октября, сообщили о 19 погибших и 105 травмированных украинцах вследствие вчерашней массированной ракетной атаки России.

Кроме того, остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.