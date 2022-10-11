За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 240 российских захватчиков.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 63 тыс. 110 (+240) человек ликвидировано,
- танков - 2 тыс. 504 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 5 тыс. 162 (+13),
- артиллерийских систем - 1 тыс. 496 (+10),
- реактивных систем залпового огня - 353,
- средств ПВО - 181,
- самолетов - 268 (+1),
- вертолетов – 235,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 114 (+17),
- крылатые ракеты - 295 (+46),
- корабли/катера ‒ 15,
- автомобильная техники и автоцистерны – 3 тыс. 916 (+8),
- специальная техника ‒ 136.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях", - говорится в сводке.
Война в Украине: успехи ВСУ на фронте
В утренней сводке Генштаб отметил, что авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по российским оккупантам. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.
Ночью ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал юг.
В течение этих суток враг проводил штурмовые действия в направлении Бахмут, Майорское, а также Соледар и Первомайское, но был отброшен украинскими Силами обороны.