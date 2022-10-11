Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 240 российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 октября ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава - около 63 тыс. 110 (+240) человек ликвидировано,

танков - 2 тыс. 504 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 162 (+13),

артиллерийских систем - 1 тыс. 496 (+10),

реактивных систем залпового огня - 353,

средств ПВО - 181,

самолетов - 268 (+1),

вертолетов – 235,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 114 (+17),

крылатые ракеты - 295 (+46),

корабли/катера ‒ 15,

автомобильная техники и автоцистерны – 3 тыс. 916 (+8),

специальная техника ‒ 136.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях", - говорится в сводке.

Война в Украине: успехи ВСУ на фронте

В утренней сводке Генштаб отметил, что авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по российским оккупантам. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ночью ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал юг.

В течение этих суток враг проводил штурмовые действия в направлении Бахмут, Майорское, а также Соледар и Первомайское, но был отброшен украинскими Силами обороны.