ВСУ эффективно уничтожают врага в Украине / фото facebook.com/AFUkraine

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 240 российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 октября ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 63 тыс. 110 (+240) человек ликвидировано,
  • танков - 2 тыс. 504 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин - 5 тыс. 162 (+13),
  • артиллерийских систем - 1 тыс. 496 (+10),
  • реактивных систем залпового огня - 353,
  • средств ПВО - 181,
  • самолетов - 268 (+1),
  • вертолетов – 235,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 114 (+17),
  • крылатые ракеты - 295 (+46),
  • корабли/катера ‒ 15,
  • автомобильная техники и автоцистерны – 3 тыс. 916 (+8),
  • специальная техника ‒ 136.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях", - говорится в сводке.

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В утренней сводке Генштаб отметил, что авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по российским оккупантам. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ночью ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал юг.

В течение этих суток враг проводил штурмовые действия в направлении Бахмут, Майорское, а также Соледар и Первомайское, но был отброшен украинскими Силами обороны.