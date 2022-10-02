Еще три человека находятся в больнице.

На Сумщине автомобиль связистов "Укртелекома" подорвался на вражеской мине, водитель погиб.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"2 октября в 8:45 в Ахтырском районе на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком". Телега съехала на обочину дороги возле телебашни", - отметил он.

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По словам Живицкого, в автомобиле находились четыре человека, сейчас трое в больнице, а один из них, который был водителем, погиб на месте от полученных травм.

"На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Ахтырский район остается одной из наиболее заминированных территорий в Сумской области", - добавил председатель ОВА.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Несмотря на это, продолжали попытки наступления противника на других участках восточного фронта. За сутки силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Вместе с тем оккупанты продолжают бить по украинским городам и уничтожать объекты критической инфраструктуры.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 60 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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