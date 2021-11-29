В ведомстве планируют продолжить проект "Интернет-субвенция" в 2022 году и обеспечить фиксированным интернетом 95% населения страны.

Министерство цифровой трансформации до конца декабря текущего года подключит к фиксированному интернету более 1 млн украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Михаил Федоров во время Online Summit.

Читайте такжеУкраинцев могут "привязать" к телефонным номерам: зачем это нужно

По его словам, до конца этого года качественным фиксированным интернетом будут обеспечены более 3 тыс. украинских сел, 670 общин и 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры.

Федоров также анонсировал планы продолжить проект "Интернет-субвенция" в 2022 году и обеспечить фиксированным интернетом 95% населения страны.

"После того, как депутаты проголосуют во втором чтении за бюджет на следующий год, мы сможем продолжить этот проект и в 2022 году достичь нашей цели – 95% качественного фиксированного Интернета по всей стране", - сказал он.

Рост цен на интернет:

В 2020 году Украина вошла в топ 5 стран мира с самым дешевым интернетом. Средняя стоимость гигабайта мобильного интернета тогда стоила 0,46 доллара.

12 ноября 2021 года украинцев предупредили о грядущем подорожании интернета.

23 ноября 2021 года эксперты прогнозировали, что на рынке проводного широкополосного доступа (ШПД) в интернет будет наблюдаться серьезный рост цен.

Автор: Герасименко Валентина