Украина входит в топ-5 стран с дешевым мобильным интернетом в мире

Самый дешевый мобильный интернет в Индии – 0,09 доллара за гигабайт.

Украина со средней стоимостью за гигабайт мобильного интернета 0,46 доллара занимает пятое место в мире по дешевизне такого интернета.

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Об этом сказано в исследовании британского ресурса о телекоммуникациях Cable.co.uk, опубликованном на его веб-сайте.

Согласно исследованию, самый дешевый мобильный интернет в Индии – 0,09 доллара за гигабайт; на втором месте – Израиль (0,11 доллара); на третьем – Киргизия (0,21 доллара); на четвертом – Италия (0,43 доллара).

Как сказано в исследовании, самый дорогой мобильный интернет на заморских территориях Великобритании - острове Святой Елены (52,2 доллара), Фолклендских островах (40,41 доллара); в Республике Науру (30,47 доллара); на Бермудских островах (28,75 долл.) и в Республике Сан-Томе и Принсипи (28,26 доллара).

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию рынка мобильной связи "Ericsson Mobility Report" от шведской телекоммуникационной компании Ericsson, использование мобильного интернета в мире в первом квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом 2019 года, увеличилось на 14% в связи с ростом спроса на интернет в условиях пандемии коронавируса.

Справка УНИАН. Cable.co.uk – британский веб-ресурс о телекоммуникациях, который ежегодно готовит аналитические материалы о ценах на глобальном рынке мобильной связи.

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