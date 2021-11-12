В 2020 году Украина вошла в топ 5 стран мира с самым дешевым интернетом.

В Украине пользование интернетом может подорожать на 7-12% из-за спорного решения Окружного админсуда Киева.

Об этом заявляет Интернет ассоциация Украины, говорится на сайте UBR.ua.

ОАСК в конце октября заблокировал решение Межведомственной комиссии по международной торговле и тем самым, утверждают в ассоциации, открыл дорогу внедрения нерыночной пошлины на кабельную продукцию в размере 20%.

А поскольку в строительстве новых телекоммуникационных сетей доля кабеля в материалах достигает 90%, то это повлияет непосредственно на цену для потребителей.

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В ИнАУ беспокоятся, что это внедрение спровоцирует монополизацию рынка кабельной продукции ограниченным кругом украинских производителей.

А это, в свою очередь, приведет к дефициту, повышению цен и ухудшению качества продукции, а также срыву госпрограмм интернетизации.

Уточняется, что действие пошлины распространяется только на продукции зарубежного производства.

В 2020 году Украина вошла в топ 5 стран мира с самым дешевым интернетом. Средняя стоимость гигабайта мобильного интернета тогда стоила 0,46 доллара.

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Автор: Яна Ставская