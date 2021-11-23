Эксперты считают, что рост тарифов вызван рядом факторов.

На рынке проводного широкополосного доступа (ШПД) в интернет будет наблюдаться серьезный рост цен.

Такой прогноз озвучил член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Арутюнян, сообщает UBR.ua.

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"Новый тренд – это "сотка" больше 200 грн/мес., и гигабит (1 Гбит/с) больше 300 грн/мес. И, думаю, тарифы повысятся еще у многих участников рынка", – констатировал он.

По словам Арутюняна, ожидается повышение расценок на доступ к кабельной канализации кабель, причем выросли и пошлина, и логистика.

"Прогноз такой, что в больших городах подорожания не избежать. Телеком-отрасль отстает с повышением цен по сравнению с другими отраслями", – констатировал Арутюнян.

Основатель группы компаний "Адамант" Иван Петухов отметил, что негативно на отрасль электронных коммуникаций влияют новые законодательные риски.

По его словам, высококонкурентная среда и низкие доходы населения, и, как следствие, низкий уровень ARPU данного вида бизнеса определяют "финансовую подушку оператора/провайдера". Нужно также учитывать, необходимость капитальных вложений в развитие и изменение технологий, а также высокую импортозависимость вида интернет-провайдеров.

"И как следствие перечисленного, все это создает постоянную основу для пересмотра цен думающими игроками рынка", – подытожил Иван Петухов.

Управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков отметил, что "наконец-то рынок потихоньку двигается к тому, о чем участники рынка давно мечтают". Речь идет о "$10 ARPU" (среднемесячный доход от одного пользователя) за самый распространенный пакет – "безлимит" на скорости 100 Мбит/с.

"Если вы сравните среднюю абонплату, то интернет уже давно стал commodity – одной из стандартных коммунальных услуг… и именно с коммуналкой его нужно сравнивать", – убежден он.

Подорожание интернета:

В 2020 году Украина вошла в топ 5 стран мира с самым дешевым интернетом. Средняя стоимость гигабайта мобильного интернета тогда стоила 0,46 доллара.

12 ноября 2021 года украинцев предупредили о грядущем подорожании интернета.

Автор: Елена Коваленко