Самое дорогое жилье - новостройки и жилой фонд от 2011 года в столице.

В Украине в течение двух лет стоимость жилой недвижимости в городах-миллионниках выросла от 25% до почти 50%.

Об этом сообщила УНИАН аналитическая служба OLX недвижимость.

"Дешевле всего теперь приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы - за 39,3 тыс. долл. В свою очередь самое дорогое жилье — новостройки и жилой фонд от 2011 года в столице, где цена может достигать в среднем 200 тыс. долл. за квартиру. В общем, за два года цена сделок купли/продажи жилой недвижимости выросла во всех типах домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице наряду с предложениями на вторичном рынке, покупатели имеют широкий выбор вариантов жилья в новостройках. И в некоторых случаях разница предложений в цене мало отличается. Например, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в доме вторичного жилого фонда на начало 2022 года составляет 69,4 тыс. долл., в то время как двухкомнатная квартира в новостройке стоит 78,1 тыс. долл.

Несмотря на то, что стоимость квартир выросла на 23-38% во всех типах домов, самой дорогой остается недвижимость в жилом фонде с 2011 года. Квартиры здесь стоят от 83,4 тыс. долл. за однокомнатную до 210,1 тыс. долл. за трехкомнатную.

По данным аналитиков, в среднем цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова росли в диапазоне 20-33%. Самые дешевые квартиры в начале 2022 года предлагают в Одессе в среднем за 39,3 тыс. долл., а самые дорогие - во Львове, за 48,5 тыс. долл. Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, наибольший скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове — на 50%.

Наибольшее повышение цен в течение двух лет наблюдалось на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах, за исключением Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.

"Недвижимость традиционно является одним из основных видов инвестирования для украинцев. Поэтому можно ожидать, что в этом году рынок продажи квартир в Украине будет расти на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Помимо спроса, который прямо пропорционально влияет на цену квадратных метров, на динамику будут влиять и внешние факторы: стоимость стройматериалов, топлива и состояние экономики, от которого зависит курс валют", - отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке Киева составляла 1392 долл./кв. м, что на 1,3% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

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