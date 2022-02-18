Геополитическая ситуация и эскалация боевых действий на Донбассе остаются главными драйверами рынка.

Курс гривны в пятницу, 18 февраля, стабилизировался вблизи отметки 28,34 грн/долл. и в случае отсутствия негативных новостей в ближайшее время может стабилизироваться в границах 28–28,5 грн/долл.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"Высокая волатильность на рынке сохранится на следующей неделе. С учетом того, что нерезиденты ориентируются на заявления западной прессы, могут перейти к агрессивным продажам, и курс вернется к отметке 29 гривен за доллар. Однако в случае отсутствия негативных новостей, курс может стабилизироваться в границах 28–28,5 гривен за доллар", - сказал эксперт.

По его словам, геополитическая ситуация и эскалация боевых действий на Донбассе остаются главными драйверами рынка. Украина и представители НАТО не фиксируют отвода российских войск, западные партнеры продолжают настаивать на высоких рисках эскалации. Именно на этот фон реагируют нерезиденты, которые под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов. В частности, портфель ОВГЗ нерезидентов с начала февраля снизился на 4,7 млрд грн, а с начала года – на 15,8 млрд грн.

"Украинцы более спокойны, поскольку отследить и угнаться за событиями и курсовыми колебаниями на рынке проблематично. Более того, большинство, поддавшись панике, уже реализовали часть покупок и остаются в валюте. Другие же компании, опасаясь эскалации, сворачивают инвестиционную деятельность. Национальный банк Украины пытается сглаживать рыночные движения с помощью интервенций и выкупа валюты в период резкого укрепления", - говорит Шевчишин.

Эксперт отмечает, что ситуация с закупкой энергоносителей пока не оказывает сильного влияния на рынок. При этом поддержку оказывает теплая погода, которая снижает расходы энергоресурсов.

"В ближайшее время ожидаем торги гривни в диапазоне 28,3–28,55 грн/долл. Перед выходными, учитывая новости, а также принимая во внимание выходной день в США в понедельник, участники рынка постараются провести все запланированные операции, а нерезиденты закрыть еще порцию позиций. Геополитические риски сохраняются, как и опасность эскалации военных действий на Донбассе", - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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