Причиной резкого увеличения спроса стало возможное новое нападение РФ на Украину

Возможность нового нападения Российской Федерации на Украину увеличил спрос на жилье и офисы в западных областях. Чаще всего арендой интересуются жители восточных и южных областей, реже столицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН,

В разговорах с риелторами не скрывают – хотят пересидеть опасность возможной агрессии со стороны России. Переломными стали эти выходные.

Недвижимостью в Ивано-Франковске активно интересуются уже две недели жители восточной и южной частей Украины. Большие компании ищу офисы и жилье для своих сотрудников. Недвижимостью интересуются и звезды шоу-бизнеса.

"Интересуются арендой на срок от двух до четырех месяцев с возможностью дальнейшего продления. Тех компаний, которые ранее уже арендовали помещения, немного и он уже внесли залоги", - рассказал глава областного отделения ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктор Фурдиякан.

В соседнем Львове сдавать недвижимость на такое короткое время не хотят. По словам местных риелторов, ситуация кардинально поменялась на прошедших выходных – если ранее интересовались предложениями и ценами, то сейчас люди переселяются.

При этом в Черновцах чаще всего спрашивают про таунхаусы, частные дома и загородную недвижимость. Занято даже жилье, которое сдают посуточно. В то же время в Тернополе и Луцке спокойнее, хотя спрос на жилье тоже есть, но чаще всего это семьи с детьми.

"Последнюю неделю-полторы мы видим увеличение динамики… Это Харьков, Киев, Днепр", - отметил риелтор из Луцка Роман Вольчинский.

Несмотря на ажиотаж цены на аренду недвижимости не выросли нигде, кроме Львова. Месяц в двух-трех комнатной квартире в среднем обойдется от 6 до 10 тысяч гривень.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в тревожный чемоданчик. Он понадобится даже тем, кто не верит во вторжение России. Ведь такая вещь будет полезна в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт.

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