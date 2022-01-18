В декабре 2021 года однокомнатные квартиры стоили 1519 долл./ кв. м, двухкомнатные - 1344 долл./кв. м.

В декабре 2021 года медианная цена квартир на вторичном рынке Киева составляла 1392 долл./кв. м, что на 1,3% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Об этом сообщили аналитики портала поиска недвижимости Address.ua.

По их данным, однокомнатные квартиры стоили 1519 долл./ кв. м, двухкомнатные - 1344 долл./кв. м, в среднем они подорожали примерно на 2% по сравнению с ноябрем. Цена трехкомнатных квартир осталась на уровне предыдущего месяца - 1250 долл./кв. м.

Самые дорогие квартиры в Шевченковском районе - 1926 долл./ кв. м, самые дешевые - в Деснянском (1054 долл./ кв. м).

"В декабре самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50000 до 70000 долл. с долей запросов 51%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30000 долл. с долей 21% от общего количества запросов к базе данных портала Address.ua. Спрос на жилье с ценой 30000 - 50000 долл. в ноябре 2021 года составил 15% запросов к базе данных портала, от 70000 долл. и выше – 13%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спрос на одно - и двухкомнатные квартиры в декабре 2021 года был на уровне 40-41%. Трехкомнатными квартирами интересовались 19% пользователей портала.

Наибольший спрос у покупателей был сосредоточен на квартиры с площадью от 35 кв. м до 50 кв. м - около 56% запросов.

"На вторичном рынке в декабре 2021 года период экспозиции однокомнатных квартир составил 24 дня. 38 дней понадобилось, чтобы реализовать двухкомнатную квартиру. Трехкомнатные квартиры продаются в течение двух месяцев", - отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2021 года украинские банки выдали 9,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном выражении.

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