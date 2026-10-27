'Новая почта' обзавелась собственной ПВО: компания уже сбивает 'Шахеды'

В компании считают, что Украине необходимо развивать частную систему ПВО.

Компания "Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и имеет на счету сбитые российские ударные дроны. Об этом заявил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов во время Киевского международного экономического форума.

"Мы – одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу раскрывать вам цифры, но у нас есть сбитые "Шахиды", – сказал Климов.

Он также подчеркнул, что в Украине необходимо и в дальнейшем продолжать действия, связанные с развитием частной ПВО.

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"Я уверенно говорю, что частный владелец должен приходить в те сферы, которые до войны почему-то считались монополией государства", – отметил совладелец группы компаний Nova.

Кроме того, он отметил, что компании могут также иметь собственные службы пожаротушения на своих производственных объектах на случай вражеских атак.

"Большую часть потенциальных пожаров, возникающих в результате атак, мои сотрудники тушат самостоятельно, не дожидаясь ГСЧС. Поэтому сейчас крупные компании ищут в Европе пожарные машины для создания собственных служб. Это наша собственность. В чем проблема? Кто может мне запретить тушить пожар на своей территории?" – добавил Климов.

"Новая почта" – главные новости

В целом с начала полномасштабной войны Россия регулярно атакует логистическую инфраструктуру Украины. Среди целей врага неоднократно оказывались отделения, терминалы и сортировочные центры "Новой почты". Убытки компании от российских обстрелов, по оценкам компании, составили 325 млн грн только за первые четыре месяца года.

С 1 октября логистический оператор изменил срок бесплатного хранения посылок. Так, отправления в отделениях компании будут храниться бесплатно пять дней, а не семь, как раньше.

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