'Новая почта' меняет график работы из-за тревог

Работа отделений может быть приостановлена независимо от официального объявления воздушной тревоги.

"Новая почта" меняет график работы во время воздушных тревог и вводит собственную систему мониторинга потенциальных угроз. Об этом компания сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина".

Так, в случае объявления воздушной тревоги "Новая почта" приостанавливает работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов независимо от уровня угрозы. Кроме того, компания может приостановить работу конкретного объекта независимо от официального объявления воздушной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует для него потенциальную опасность.

Длительные воздушные тревоги или их высокая периодичность влияют на работу компании, говорится в её заявлении. Поэтому для минимизации последствий "Новая почта" заранее отрабатывает сценарии быстрого возобновления работы и, при необходимости, привлекает дополнительный персонал, перераспределяет нагрузку между объектами и корректирует логистические маршруты.

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Частично компенсировать простои во время тревог компании позволит сокращение комендантского часа. В "Новой почте" говорят, что работают над совершенствованием системы размещения товарных запасов, развивают дополнительные мощности и разрабатывают резервные сценарии работы.

"Новая почта" – главные новости

Недавно "Новая почта" уже меняла график работы отделений. С августа отделения компании во всех областных центрах Украины начали открываться на час раньше. Изменения в график работы были внесены с учетом запроса клиентов на более раннее начало обслуживания в выходные дни.

Враг активно применяет средства поражения против логистики компании. Так, в конце июля российские оккупанты нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области, что стало как минимум 10-й атакой на компанию за месяц.

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