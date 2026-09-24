РФ уничтожила отделение 'Новой почты' и сортировочный центр в Киеве: что будет с посылками

Компания обещает возместить клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

В результате российских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве. Как сообщила пресс-служба компании, никто из сотрудников не пострадал.

"Груз частично уничтожен. Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другой объект. Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно", – говорится в сообщении.

"Новая почта" обещает компенсировать клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. В пресс-службе компании добавили, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий. "Новая почта" уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

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Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Атака на Киев 24 сентября – главные новости

В ночь на 24 сентября россияне в очередной раз массированно атаковали столицу баллистическими ракетами. Тогда были зафиксированы попадания в нескольких районах. Воздушные силы сообщали о запусках гиперзвуковых и баллистических ракет из Курской, Брянской и Воронежской областей.

В результате российской атаки в ночь на 24 сентября в Киеве погибли два человека, а еще как минимум восемь пострадали. РФ нанесла удар по столице баллистическими ракетами прямо во время встречи президента Владимира Зеленского с американскими конгрессменами. По словам Зеленского, в тот момент они обсуждали закон Линдси Грэм и необходимость усиления санкционного давления на РФ.

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