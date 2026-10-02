'Новая почта' изменила расценки на посылки: детали

В компании считают, что большинство клиентов не почувствуют новых ограничений.

С 1 октября логистический оператор "Новая почта" меняет срок бесплатного хранения посылок. Отныне в отделениях компании они будут бесплатно храниться пять дней, а не семь, как раньше, говорится на сайте оператора.

Среди причин ограничения сроков хранения в компании указывают на риски повреждения посылок из-за российских атак.

"Сегодня скорость получения отправлений является залогом безопасности. В условиях постоянных вражеских атак на гражданскую инфраструктуру: чем меньше времени посылка находится в отделении, тем ниже риск ее потери или повреждения", – говорится в сообщении.

Видео дня

В "Новой почте" отмечают, что изменения не коснутся подавляющего большинства клиентов. Согласно статистике компании, в течение первых пяти дней посылки забирают 97% получателей.

"Изменения касаются бесплатного хранения документов, посылок, грузов и шин/дисков. Срок бесплатного хранения паллет остается без изменений и составляет 3 дня", – добавляют в "Новой почте".

"Новая почта" – последние новости

С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют логистическую инфраструктуру Украины. Среди целей неоднократно оказывались отделения, терминалы и сортировочные центры "Новой почты". Убытки компании от российских обстрелов, по ее оценкам, составили 325 млн грн только за первые четыре месяца года.

В четверг, 1 октября, в работе "Новой почты" произошел масштабный технический сбой. Проблемы наблюдались в мобильном приложении и в личном кабинете. Некоторые пользователи не могли войти в систему, создать и загрузить экспресс-накладные. Причиной сбоя стала DDoS-атака.

Вас также могут заинтересовать новости: