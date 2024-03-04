Новый законопроект должен появиться уже в этом месяце.

Украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. На этом фоне Кабинет министров Украины готовит законопроект, которым, в частности, предлагается введение военного сбора для ФЛП.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его словам, Министерство финансов работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривень.

"Речь идет об увеличении военного сбора, введение военного сбора для ФЛП, которые сегодня его не платят, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций – с недвижимым имуществом, ювелирными изделиями и других операций", – пояснил он.

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Нардеп отметил, что речь идет о комплексе предложений, "которые с миру по нитке собирают эти 44 миллиарда".

"И это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", – добавил Гетманцев.

Налоги в Украине

В Министерстве финансов Украины разработали Национальную стратегию доходов до 2030 года. Ею предусмотрено, в частности, введение прогрессивной шкалы налогов. Однако все это произойдет не одномоментно и только после широких дискуссий.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей отметила, что в основе новой шкалы налогообложения лежит европейский принцип "Богатые платят больше". По ее словам, за основу взяли польскую модель налогообложения малого и среднего бизнеса, где ставки варьируются от 2% до 20%.

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