В первом квартале в "Дії" было открыто 57,7 тыс. новых ФОПов.

За I квартал 2024 года через "Дію" открыли рекордное количество ФЛП. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За первые три месяца этого года через "Дію" открыли 57 665 новых бизнесов. Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет, имеем такую картину: 2024 год - 57 665 ФЛП, 2023 год - 40 713, 2022 год - 28 849", - написал он в Telegram.

По данным Федорова, предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин. Он напомнил, что в Украине действует программа "Отважная 2.0" - для украинок, которые начинают собственное дело или уже имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития.

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Министр отметил, что всего с мая 2021 года, когда запустили самую быструю в мире автоматическую регистрацию ФЛП, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

Федоров отметил, что поддержка бизнеса является идеологией Минцифры.

"Открывайте и развивайте свое дело, а с Дією это просто и быстро. Скоро будет еще легче - готовимся запустить услугу е-Предприниматель. Это будет как еМалятко, только для бизнеса", - добавил он.

Физические лица-предприниматели в Украине

По информации платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", в 2023 году в Украине открылось более 300 тысяч новых ФОПов, что на 7% превысило показатели довоенного 2021 года.

При этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что увеличение количества физлиц-предпринимателей, которое наблюдается в Украине, в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию.

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