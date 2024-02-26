В российском Минфине говорят, что бюджет РФ "под контролем", а доходы в этом году даже превышают ожидаемые.

Россияне активно обсуждают с Китаем возможность получения кредитов в юанях. Сейчас решение по этому поводу еще не приняли.

"Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока решения нет. Мы обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", – цитирует издание Reuters министра финансов России Антона Силуанова.

В Москве готовы к тестированию платежей в цифровых валютах из КНР или странами Евразийского экономического союза, в который кроме самой РФ входят Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения.

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По словам министра финансов, российских бюджет "под контролем", а доходы в этом году немного выше, чем ожидали эксперты. Расходы оказались более медленными, чем в 2023 году, после ужесточения контроля над авансовыми платежами и обоснованием расходов.

Как Китай помогает России - последние новости

На Западе давно говорят о том, что Китай активно помогает России в ее борьбе с западными санкциями. В январе стало известного, китайская компания Sinosteel Engineering & Technology Co. строит в городе Магниторск новый коксохимический завод: его стоимость составляет примерно 840 миллионов долларов. Эксперты считают, что это лишь один из десятков примеров поддержки КНР российской тяжелой промышленности.

Пекин выражает поддержку России и на дипломатическом уровне. Так, министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видео-встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Китай готов пожертвовать отношениями с Западом ради "справедливости".

Что касается поставок России тяжелого оружия, то здесь Китай традиционно осторожен. В то же время Пекин достаточно решителен, если речь идет о товарах двойного использования. Известно, что в период с марта 2022-го по 2023 год китайские компании экспортировали в РФ одних только дронов и их компонентов на сумму более 12 млн долл.

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