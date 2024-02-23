Приобретенное уходит в Беларусь, а уже оттуда распределяется между российскими и белорусскими военными заводами.

Россия в обход санкций импортирует японские и тайваньские компоненты, необходимые для производства танков. Об этом сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на информацию от белорусского оппозиционного проекта Belpol.

Так в Belpol получили от сотрудников белорусских оружейных компаний информацию, включающую контракты, записи о транзакциях и платежах через финансовые учреждения с участием российских, белорусских, китайских и других компаний.

Как стало известно, в 2022 году гражданин Беларуси основал в китайской провинции Гуандун компанию Shenzhen 5G High-Tech Innovation, которая стала посредником в поставках промышленного оборудования для российского производителя оружия. В частности компания начала закупать запчасти для точных инструментов для двигателей, датчиков и другого оборудования, необходимого для изготовления танков и другого оружия.

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Shenzhen 5G отправляет детали белорусскому производителю оружия SALEO и ООО "Лаборатория аддитивных технологий". Оба субъекта подконтрольны правительству Лукашенко. Представитель Belpol Владимир Жигар отметил, что оружейные предприятия Беларуси и России изготавливают ключевые комплектующие для танков, используя высокоточные приборы, закупленные в Азии именно этими двумя компаниями. Их отправляют к российскому производителю танков "Уралвагонзавод" для производства Т-72, Т-90 и других российских танков.

Японские компании-производители, фигурирующие в расследовании, заверили журналистов, что никогда не продавали свою продукцию китайской компании Shenzhen 5G.

Примечательно, что белорусские компании не всегда могли напрямую заплатить за приобретенный товар, потому что транзакции блокировались банками в соответствии с западными санкциями. Тогда белорусы начали обходить эту проблему, отправляя платежи через финансовое учреждение в Грузии. Через Грузию же был прислан и груз подсанкционных компонентов.

Журналисты отметили, что власти США и Великобритании уже обратили внимание на деятельность компании Shenzhen 5G, поэтому вскоре она может попасть под западные санкции. Но это вряд ли даст какой-то эффект, ведь россияне сразу создадут новую посредническую компанию.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, Великобритания объявила о введении более 50 новых санкций ко второй годовщине незаконного вторжения России в Украину. Новые ограничения касаются поставщиков оружия РФ, в частности, боеприпасов, систем залпового огня, ракет. Также санкции направлены на ключевые источники российских доходов, ограничивая торговлю металлами, бриллиантами и энергоносителями.

Также мы рассказывали, что свой пакет санкций ко второй годовщине российского вторжения в Украину ввели США. Американский пакет является значительно больше британского и касается почти 100 организаций, которые поддерживают российскую агрессию.

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