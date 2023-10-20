В закупках участвуют, как частные, так и государственные предприятия Китая.

В период с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию дроны и их компоненты на сумму более 12 миллионов долларов. Кроме того, Китай массово продавал РФ стрелковое оружие и товары двойного назначения. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США о Китае.

Все эти товары российские войска использовали для поддержания войны в Украине, в частности, БПЛА - для нацеливания, наблюдения и нанесения ударов.

Установлено, что в закупках участвовали, как частные, так и государственные предприятия Китая.

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По данным Пентагона, обширный и нерегулируемый рынок коммерческих дронов в Китае позволил российским силам регулярно приобретать небольшие дроны и беспилотники двойного назначения.

Что Китаю нужно от России - мнение

Китай ищет свое место в новом миропорядке, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя тесные связи КНР и России:

"Он хочет быть более глобальным. И он является уже сегодня гораздо более глобальным, чем Россия. Там хотят доминировать не только в экономическом, но и в политическом глобальном пространстве. Китай имеет свое видение, что ему нужно от России. Я бы тут не сказал, что Пекин очень близко подтягивает к себе Кремль. Китай заинтересован в том, чтобы Россия выглядела так, как сегодня - ничтожно, хлопотливо, безрепутационно".

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