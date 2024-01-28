В России, в городе Магниторск, китайский машиностроительный гигант Sinosteel Engineering & Technology Co. и сотни китайских рабочих строят новый коксохимический завод стоимостью примерно 840 миллионов долларов.
Как сообщает Bloomberg, контракт между "Магнитогорским металлургическим комбинатом" и государственной компанией Sinosteel Engineering & Technology Co. был подписан до вторжения России в Украину, и связи между ними появились еще до того. Но поскольку в прошлом году китайские инженеры и строители начали прибывать в большом количестве, чтобы ускорить строительство, официальные лица с обеих сторон "рекламировали этот проект как символ более тесных связей".
Отмечается, что это является лишь одним из десятков примеров, когда пекинские инженеры и машины поддерживают российскую тяжелую промышленность. Эта тенденция во многом обязана технологическому совершенству Китая, а также избытку мощностей страны и настоятельной необходимости Москвы продолжать производство чугуна и стали, необходимых ее экономике военного времени.
"Для России поставка китайского оборудования сейчас является необходимостью, поскольку альтернативы нет. Китай имеет широкий спектр оборудования. По большей части он не хуже других предложений, а иногда является достаточно инновационным", - отметил директор Евразийского центра Carnegie Russia Александр Габуев.
В издании отмечают, что Пекин по-прежнему опасается нарушать санкции США, введенные в начале 2022 года, и избегает прямой военной поддержки, но также предпочитает держать около своего северного соседа.
Россия обходит санкции
27 января стало известно, что гражданин России Виктор Лабин, вероятно, связан с Минобороны РФ и российской разведкой, который живет в Брюсселе оттуда поставляет всю российскую оборонку незаменимыми в производстве координатно-измерительными машинами, успешно избегая европейских санкций.