В Пекине заявили, что они за "справедливость", поэтому пожертвуют отношениями с Западом ради поддержки агрессора.

Китай будет поддерживать Россию в "украинском вопросе", несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил новый министр обороны Китая Дун Цзюнь во время видео-встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"В последние годы США и Западный мир изолируют Россию. Решительно поддерживаем справедливость и оказываем вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону", – заявил Дун Цзюнь.

По его словам, Китай не прекратит поддержку страны-агрессора, даже не смотря на то, что это наносит вред оборонительному сотрудничеству Пекина со странами Евросоюза.

"Мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", - сказал он.

Китай помогает России в агрессии против Украины

Как писал УНИАН, Китай и Турция спасли Россию от "порохового голода". Пока КНДР снабжает Россию готовыми боеприпасами, эти две страны помогают агрессору поставками сырья для производства оружейного пороха в самой РФ.

Также мы рассказывали, что Китай помогает России сохранить тяжелую промышленность. В частности сейчас китайский машиностроительный гигант Sinosteel Engineering & Technology Co. и сотни китайских рабочих строят новый коксохимический завод стоимостью примерно 840 миллионов долларов в городе Магниторск.

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