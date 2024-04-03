Всего в списке осталось пять граждан Украины.

В обновленном глобальном рейтинге Forbes стало больше миллиардеров – 2781, что на 141 больше, чем в 2023-м и на 26 больше рекорда от 2021 года. Также в этом году участники списка приумножили состояние. Так, общая сумма достигла $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем в 2023 году, и на $1,1 трлн больше предыдущего рекорда 2021 года.

Самым богатым в мире является французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд, пишет Forbes.

Что касается представителей Украины, то всего в списке осталось пять украинских граждан. Так, из глобального рейтинга выбыл Игорь Коломойский, который годом ранее занимал 2540 место с $1 млрд.

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Пятерка украинцев в глобальном рейтинге миллиардеров:

владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов – занял 785 место с состоянием $4 млрд (на $1,7 млрд меньше, чем в рейтинге 2023 года);

Владелец группы Interpipe Виктор Пинчук – занял 1623 место, за год состояние сократилось на $100 млн, до $2 млрд;

владелец Smart Holding Вадим Новинский – 2410 место с $1,2 млрд (-$200 млн);

акционер Ferrexpo Константина Жеваго – 2410 место, состояние составляет $1,2 млрд, или на $100 млн меньше, чем в 2023-м;

бизнесмен Геннадий Боголюбов – занимает 2692 место, состояние сократилось на $100 млн, до $1 млрд.

Самые богатые люди мира

С 2020 года состояние пяти самых богатых людей в мире выросло на 114% – с 405 млрд долларов до 869 млрд долларов. В то же время пять миллиардов людей стали беднее за указанный период.

В 2024 году в ежегодный рейтинг самых богатых людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России, и это число стало рекордным. До этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году – тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Самым богатым из россиян Forbes назвал владельца "Лукойла" Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

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