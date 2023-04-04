Как оказалось, у миллиардеров прошедший год тоже вышел непростым – не смогли разбогатеть еще больше.

Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле. По версии авторитетного бизнес-журнала Forbes, в лидеры рейтинга поднялся французский лакшери-магнат Бернар Арно.

Составители рейтинга отмечают, что прошедший год выдался непростым для самых богатых людей планеты. Почти половина долларовых миллиардеров мира потеряла часть своего состояния, что привело к перестановкам в рейтинге.

Если в прошлом году по планете ходили 2668 обладателей "десятизначного состояния", то сегодня их осталось "всего лишь" 2640. А совокупная стоимость активов всех миллиардеров планеты упала с 12,7 до 12,2 трлн долларов.

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Теперь первая десятка самых богатых людей планеты по версии Forbes выглядит так:

Бернар Арно ($210,8 млрд) – француз, руководитель и крупнейший акционер группы компаний Louis Vuitton, выпускающей предметы роскоши и косметики под 70 различными брендами. Илон Маск ($196,5 млрд) – американский миллиардер родом из ЮАР. Владелец автомобильной компании Tesla, космической компании SpaceX и других. С недавних пор владеет соцсетью Twitter. Джефф Безос ($117,4 млрд) – американец, владелец корпорации Amazon, мирового лидера онлайн-продаж. Ларри Эллисон (112,3 млрд) – американец, соучредитель компании Oracle, крупного производители и поставщика программного обеспечения для бизнеса и серверного оборудования. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд) – американец, глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, владеющего десятками высокоприбыльных компаний из разных секторов экономики (от производства батареек до сетей фастфуда). Билл Гейтс ($104,9 млрд) – американец, основатель и в прошлом крупнейший акционер Microsoft. Карлос Слим Элу (89,9 млрд) – мексиканец, владелец множества компаний в Латинской Америки, в том числе крупнейшей компании мобильной связи в регионе América Móvil. Мукеш Амбани ($83,3 млрд) – индиец, основной владелец холдинга Reliance Industries, который владеет нефтеперерабатывающими, нефтегазовыми, телекоммуникационными и ритейлинговыми компаниями в Индии. Стив Балмер ($80,9 млрд) – американец, в прошлом был одной из ключевых фигур и даже гендиректором Microsoft, получил свое состояние в основном за счет бонусов и зарплаты в этой компании. Франсуаза Бетанкур-Майерс ($80,7 млрд) – француженка, единственная женщина в первой десятке. Является одним из основных наследников парфюмерной империи LʼOreal.

В рейтинг долларовых миллиардеров Forbes попали и граждане Украины. Всего их оказалось пятеро:

Ринат Ахметов (5,7 млрд) – владелец инвестиционной группы System Capital Management, которой принадлежат предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, энергетики, банковского сектора и т.д. Виктор Пинчук (2,1 млрд) – владелец EastOne Group, куда входят трубно-сталелитейный бизнес, медиабизнес (телеканалы "Новый канал" , ICTV, ICTV2, СТБ, QTV, М1, М2) и др. Вадим Новинский (1,4 млрд) – владелец основного пакета акций металлургического холдинга "Метинвест" и многих других активов. Константин Жеваго (1,3 млрд) – владелец ныне обанкротившегося банка "Финансы и кредит", один из владельцев группы Ferrexpo, контролирующей несколько металлургических предприятий. Геннадий Боголюбов (1,1 млрд) – соучредитель группы "Приват", владеет металлургическими и горно-обогатительными комбинатами в Украине и за рубежом, имеет нефтяной бизнес и др.

Трудный год для миллиардеров

Пока рядовые украинцы сражаются на фронте и в тылу против российского агрессора, у миллиардеров своя война – за собственные активы. Например, недавно российский миллиардер Дмитрий Мазепин, попавший под западные санкции, просто угнал свою арестованную яхту из Италии.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, который претендует на лавры "второго Илона Маска", окончательно потерпел крах в своей космической гонке со SpaceX. Его компания Virgin Orbit подала на банкротство.

А вот украинский миллиардер Константин Жеваго в конце декабря был арестован во Франции по запросу Украины. Правда, французский суд посчитал слишком жестоким выдавать бизнесмена обратно на родину и отказал в экстрадиции.

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