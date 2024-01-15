Одновременно для преодоления бедности понадобится более двух столетий.

С 2020 года состояние пяти самых богатых людей выросло на 114% – с 405 млрд долларов до 869 млрд долларов. В то же время пять миллиардов человек стали беднее за указанный период. Об этом сообщает международная организация Oxfam со ссылкой на собственный отчет, опубликованный в швейцарском Давосе.

В частности, речь идет о почти двойном росте состояния основателя Tesla Илона Маска, владельца фирмы предметов роскоши LVMH Бернара Арно, основателя Amazon Джеффа Безоса, Ларри Эллисона из Oracle и инвестиционного гуру Уоррена Баффета, пишет Sky News.

Указано, что при указанных тенденциях в течение десятилетия мир может получить первого в истории триллионера, но для преодоления бедности понадобится еще 229 лет.

Видео дня

148 крупнейших корпораций заработали 1,8 триллиона долларов прибыли, что на 52% больше, чем в среднем в 2018-2021 гг. Их сверхприбыли выросли почти до 700 млрд долларов.

Семь из десяти крупнейших мировых корпораций имеют миллиардера в качестве генерального директора или главного акционера. Стоимость этих корпораций составляет 10,2 триллиона долларов, что эквивалентно суммарному ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.

Традиционно используется возможность подчеркнуть разрыв между богатыми и бедными, но в этом году говорится, что после пандемии этот разрыв "увеличился".

4,7 миллиарда человек, которые составляют 60% самых бедных в мире, стали беднее на 0,2%, поскольку многие страны не могут оказать финансовую поддержку в связи с коронакризисом.

Самые богатые люди мира

Согласно отчету Oxfam, 1% самых богатых людей выбрасывает в атмосферу столько же углекислого газа, сколько две трети беднейшего населения планеты. В 2019 году выбросы углекислого газа 1% самых богатых людей выросли до 16% от общего объема выбросов в мире, что сравнялось с объемом выбросов, произведенных пятью миллиардами самых бедных людей.

Одновременно российские миллиардеры, зажатые в тиски международных санкций и давлением со стороны президента РФ Владимира Путина, после вторжения в Украину вывели из Европы активы на десятки миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: