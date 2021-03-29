Основная сумма задолженности приходится на промышленность - почти 76%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2021 года выросла на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 марта 2021 года составила 3,21 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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При этом основная доля задолженности приходится на промышленность (75,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,1%). Более половины долга образовано в Донецкой (22,3%), Харьковской (14,7%) областях и городе Киеве (13,6%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 марта 2021 г. составила 165,8 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году:

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% - до 12 337 грн.

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Автор: Богдан Слуцкий