Реальная заработная плата в январе по сравнению с январем 2020 года выросла на 8,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% - до 12 337 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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При этом по сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы в январе 2021 года уменьшился на 13%.

По данным Госстата, уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

Реальная заработная плата в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 14,1%, а по сравнению с январем 2020 года выросла на 8,3%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года была в 2,1 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6000 грн.

Наименьшая средняя заработная плата по стране зафиксирована в Черновицкой области - 9 696 грн, а наибольшая - в Донецкой области – 13 786 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам января 2021 года составил 17 533 грн.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году:

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

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Автор: Анна Бредихина