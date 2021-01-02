Минимальная зарплата 2021 / фото УНИАН

15 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за проект госбюджета 2021, а через месяц законопроект был подписан Владимиром Зеленский. В новом проекте запланирован рост минимальной зарплаты в 2021 году, а также изменение прожиточного минимума и размера единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей. Напомним, что до 1 января минимальный размер заработной платы в месяц становил 5000 гривень в месяц.

Месячная минимальная зарплата в 2021 году

В этом году планируется два повышения минимальной заработной платы. Минимальная зарплата за месяц вырастет до следующих значений:

  • с 1 января 2021 года - 6000 гривен;
  • с 1 декабря 2021 года - 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году:

  • с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;
  • с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

Минимальный прожиточный минимум в 2021 году

Законопроект Госбюджета 2021 также предусматривает повышение прожиточного минимума. Размер минимума отличается для разных групп граждан.

Прожиточный минимум в Украине в 2021 году / ТСН

Как изменится налог для ФОПов

Единый социальный взнос, который сплачивают ФОпы, зависит от размера минимальной заработной платы. Налог насчитывается в размере 22% от "минималки". В 2021 году планируются следующие изменения ЕСВ для ФОП:

  • с 1 января 2021 года ЕСВ вырастет до 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;
  • с 1 декабря 2021 года ЕСВ вырастет до 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.

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Автор: Екатерина Пулатова