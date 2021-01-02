В 2021 году планируется два повышения минимальной заработной платы.

15 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за проект госбюджета 2021, а через месяц законопроект был подписан Владимиром Зеленский. В новом проекте запланирован рост минимальной зарплаты в 2021 году, а также изменение прожиточного минимума и размера единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей. Напомним, что до 1 января минимальный размер заработной платы в месяц становил 5000 гривень в месяц.

Месячная минимальная зарплата в 2021 году

В этом году планируется два повышения минимальной заработной платы. Минимальная зарплата за месяц вырастет до следующих значений:

с 1 января 2021 года - 6000 гривен;

с 1 декабря 2021 года - 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году:

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

Минимальный прожиточный минимум в 2021 году

Законопроект Госбюджета 2021 также предусматривает повышение прожиточного минимума. Размер минимума отличается для разных групп граждан.

Как изменится налог для ФОПов

Единый социальный взнос, который сплачивают ФОпы, зависит от размера минимальной заработной платы. Налог насчитывается в размере 22% от "минималки". В 2021 году планируются следующие изменения ЕСВ для ФОП:

с 1 января 2021 года ЕСВ вырастет до 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;

с 1 декабря 2021 года ЕСВ вырастет до 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.

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Автор: Екатерина Пулатова