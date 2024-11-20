Как прогнозирует ЦБ, уже в следующем году российская экономика может оказаться на грани стагнации.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что почти все доступные ресурсы в российской экономике уже задействованы, однако несмотря на это в стране рекордно низкий уровень безработицы и колоссальный кадровый голод на предприятиях.

"Такой низкой безработицы у нас не было никогда. И мало найдется стран, где она когда-то настолько сильно опускалась", - сказала глава Центробанка РФ, которую цитирует The Moscow Times.

Согласно опросу Центробанка, 73% предприятий испытывают кадровый голод, а уровень загрузки мощностей на заводах уже превысил 80%, что также является историческим рекордом.

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"Когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулироваться спрос, возникает стагфляция", - предупредила Набиуллина.

Центробанк пытается избежать этого сценария, повышая ключевую ставку.

"В других странах, которые проходили через стагфляцию, - это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать", - отметила чиновница.

По данным Росстата, экономика страны-агрессора продолжает расти, хотя темпы замедляются по мере того, как кредиты дорожают, сырьевые отрасли теряют западные рынки, а заводы ВПК достигают пределов мощностей. При этом в третьем квартале ВВП РФ прибавил 3,1% после роста на 4,1% во втором квартале и на 5,4% - в первом.

Однако, как прогнозирует ЦБ, уже в следующем году российская экономика может оказаться на грани стагнации. Так, ВВП РФ увеличится лишь на 0,5-1%, а темпы роста инвестиций и частного потребления вообще обнулятся. МВФ уже заявил об обвале экономики РФ втрое - с 3,9% роста в этом году до 1,3% - в следующем.

При этом, в следующем году ВВП России будет расти на треть медленнее, чем в развитых странах (1,8%), и втрое медленнее, чем в развивающихся (4,2%). От Китая (рост на 4,5%) российская экономика отстанет в 3,5 раза, а от Индии (6,5%) - в пять раз. К 2029 году ситуация еще больше ухудшится.

Последствия войны в Украине для России

Еще неделю назад ISW предупредил, что Россию в ближайшем будущем ждут серьезные проблемы. По оценке аналитиков, экономика агрессора оказалась не такой устойчивой, как утверждает Кремль.

Business Insider прогнозирует, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

Bloomberg убежден, что российская экономика, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться из-за санкций против ключевых секторов.

Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявлял, что Россия имеет экономический запас до конца следующего года и ее надо дожать.

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